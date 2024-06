Monterosso, con la moto finiscono in una scarpata: due centauri feriti

E' di due feriti il bilancio di un incidente autonomo verificatosi ieri pomeriggio sulla strada provinciale Monterosso-Giarratana. Viaggiavano a bordo di una moto di grossa cilindrata insieme ad altri centauri. Il conducente della moto ha perso il controllo e, insieme al passeggero, è finito in una scarpata. Immediato l’intervento dei sanitari che sono stati avvisati dagli altri centauri. Per i due feriti la prognosi è ancora riservata anche se non versano in pericolo di vita.