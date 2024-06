Giornata del donatore di sangue, una serie di eventi all'ospedale di Siracusa

L’ASP di Siracusa celebra quest’anno la Giornata mondale del donatore del sangue con una serie di eventi che richiameranno il tema della donazione volontaria, non remunerata, periodica e responsabile del sangue ed emocomponenti, che si svolgeranno all’ospedale Umberto I di Siracusa con il coinvolgimento delle Istituzioni locali e delle scuole, dando eco all’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centro nazionale sangue.

Venerdì 14 giugno 2024 alle ore 10,30 nell’androne dell’ospedale Umberto I di Siracusa il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone assieme al direttore sanitario Salvatore Madonia, al direttore amministrativo Salvatore Lombardo, al direttore medico di presidio Paolo Bordonaro e al direttore del Centro Trasfusionale aziendale Dario Genovese, presiederà una conferenza moderata dalla responsabile dell’UOS Comunicazione e Informazione Adalgisa Cucè durante la quale sarà presentato il nuovo materiale informativo per la donazione responsabile del sangue e degli emocomponenti redatto secondo quanto previsto dal DM 2 novembre 2015 e, contestualmente, sarà annunciata l’innovativa procedura di telemedicina per la validazione e l'assegnazione del sangue e degli emocomponenti da remoto con l'utilizzo dei sistemi di video collegamento adottati dall’Azienda tra le Aziende ospedaliere e la Struttura Aziendale di Medicina Trasfusionale.

Per l’occasione saranno esposti e presentati dal coordinatore aziendale per i Trapianti Graziella Basso i progetti grafici e gli elaborati realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici XIV Istituto comprensivo Karol Wojtyla di Siracusa, I Istituto comprensivo De Amicis di Floridia, IV Istituto comprensivo S. Quasimodo di Floridia e Luigi Einaudi di Siracusa e sarà inaugurata la “Panchina del donatore” con la riproduzione pittorica permanente di un bozzetto grafico, ideato da Emanuela Giuffrida dell’URP aziendale, che richiama la donazione del sangue e di organi e tessuti, realizzata da un’artista di murales che ha offerto gratuitamente la sua opera, assieme ad alcuni studenti e a volontari dell’AVO, che rivestirà una parte della panchina antistante l’ingresso dell’ospedale.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione dell’Unità operativa Educazione alla Salute diretta da Enza D’Antoni, dei Centri Trasfusionali aziendali degli ospedali della provincia, dell’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Siracusa, dell’Associazione AVO, i cui volontari sono quotidianamente impegnati nell’accoglienza in ospedale e nell’area di Emergenza e delle Associazioni di categoria USR Sicilia, Aned, Aido, Donatorinati, Admo, Fratres, Associazione Talassemici e del CRT Sicilia.

Data la rilevanza sociale della Giornata mondiale del donatore del sangue e l'opportunità del coinvolgimento più ampio e partecipato delle Istituzioni e delle Associazioni, all'evento sono invitati le autorità locali, i sindaci e i presidenti dei Consigli comunali per la sensibilizzazione delle comunità cittadine ed il richiamo e l'adesione di nuovi donatori per il mantenimento dell'autosufficienza del sangue e l'incremento della donazione del plasma, in linea con gli obiettivi di programmazione nazionale che indicano la raccolta di 18 kg di plasma per 1000 abitanti.

Nella stessa giornata, l'Unità di raccolta mobile dell’ASP di Siracusa sosterà nel recinto dell’ospedale Umberto I per le finalità dimostrative della operatività della raccolta itinerante e per la effettuazione di eventuali controlli pre-donazione differita, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Considerata l’imminenza della stagione estiva, inoltre, sarà promossa una campagna informativa tra il personale dell’Azienda per la sollecitazione alla donazione ed acquisizione di nuovi donatori tra i dipendenti.

Per la giornata del 14 giugno le facciate principali degli ospedali della provincia di Siracusa e alcuni monumenti dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa saranno illuminati di rosso per ricordare che il dono moltiplica la vita.