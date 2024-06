Bimba scomparsa a Firenze, spunta nuovo video di Kata: "Nuovi inquietanti dettagli"

A distanza di un anno dalla scomparsa, spunta un nuovo video di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno del 2023 dall'ex hotel Astor di Firenze. La notizia è riportata oggi dalla 'Nazione'. Le indagini coordinate dalla procura fiorentina non si sono mai fermate e parallele corrono quelle della famiglia, in particole della madre della piccola Katherine Alvarez, coadiuvate dalla criminologa Stefania Sartorini. Entrambe nelle scorse settimane hanno potuto visionare una buona parte dei filmati delle videocamere che puntavano sull'albergo occupato da decine di famiglie sudamericane e romene e avrebbero scoperto "nuovi inquietanti dettagli".

"Alle 15:15 del 10 giugno Kata – racconta Sartorini alla 'Nazione - sale la rampa delle scale che l'avrebbe portata al secondo piano, poi si ferma e riscende. Il famoso video girato dalla videocamere della gioielleria non mostra il punto vista da via Maragliano". Si tratta delle telecamere della Ritar, quelle che poco prima riprendono la bimba uscire fuori con amichetti e il fratellino per poi rientrare dal cancello principale dello stabile. "Da quella prospettiva si vede – continua la criminologa – Kata scendere fino al piano terra ed entrare poi nel corridoio dell'hotel che porta al cortile sul retro. Quello che fa rabbrividire, però, sono i due uomini che pochi secondi dopo il ripensamento di Kata, scendono dal secondo e seguono la bambina all'interno. Poi più il nulla, la piccola non si vedrà più".