Europee, gli eletti nella circoscrizione Isole: in bilico Leoluca Orlando

E' pressoché delineato il quadro degli otto seggi al Parlamento europeo per gli eletti nella circoscrizione Sicilia-Sardegna.

Per FdI i due seggi vanno a Giorgia Meloni e Giuseppe Milazzo, al posto della premier andrà Ruggero Razza; due eletti anche in Forza Italia, Edy Tamajo e Marco Falcone.

Nel Pd lo scranno va a Elly Schlein, che non andrà a Bruxelles per cui subentra Giuseppe Lupo; per il M5s c'è Giuseppe Antoci, mentre per la Lega Raffaele Stancanelli.

L'unico rebus in casa Alleanza Verdi e Sinistra: il seggio scatta a Ilaria Salis (50.406 voti), che però potrebbe optare per quello della circoscrizione Italia-Nord occidentale dove ha ottenuto 126.027 voti, in questo caso le subentrerebbe Mimmo Lucano (25.785): ma se anche lui dovesse optare per uno dei seggi conquistati come primo eletto dell'Italia meridionale (76.078) e dell'Italia Nord-orientale (42.576) lo scranno di Bruxelles andrebbe a Leoluca Orlando, terzo nelle Isole con 18.544 preferenze.