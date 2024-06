Iniziative per l'integrazione dei migranti nel Trapanese

Anche un torneo di "calcio balilla umano" nell'ambito delle celebrazioni della Giornata mondiale del rifugiato promosse dalla cooperativa sociale Badia Grande.

Le prime gare del torneo si sono disputate ieri pomeriggio, a Marsala, in piazza della Vittoria, fuori Porta Nuova.

Al torneo prendono parte otto squadre composte ognuna da otto "calciatori": centri Msna Bonagia, Mappamondo e Salemi e centri Sai Valderice, Alcamo, Marsala, Buseto Palazzolo e Paceco.

Le formazioni sono composte da giovani migranti di età compresa fra i 16 ed i 26 anni di diverse nazionalità (Bangladesh, Costa d'Avorio, Afghanistan, Tunisia, Egitto, Somalia, Marocco, Afganistan).

Gli atleti sono tutti ospiti dei centri di accoglienza per adulti (Sai) e per minori stranieri non accompagnati (Msna) gestiti da Badia Grande in provincia di Trapani. Dopo i primi 4 incontri disputati a Marsala, nello spazio accanto il Cine Teatro Impero, in vetta alla classifica provvisoria sono Msna Salemi, Sai Alcamo e Msna Bonagia. La seconda giornata del torneo di calcio balilla umano si disputerà domani Valderice (Tp) e la terza venerdì a Custonaci (Tp), dove sabato ci saranno le semifinali e la finale. Subito dopo, spiega una nota di Badia Grande, residenti della cittadina del Trapanese e migranti "condivideranno le emozioni del calcio con 'Agli Europei si tifa insieme', un momento di aggregazione, socializzazione ed integrazione con la proiezione in diretta della partita Italia-Albania. Infine, per festeggiare, tanta buona musica dal vivo con i ForeWay".

Tra gli eventi promossi fino al 28 giugno da Badia Grande per la Giornata mondiale del rifugiato, anche "tante altre iniziative per promuovere l'integrazione: laboratori di narrazione, testimonianze, dibattiti e incontri ma anche performance di danza, musica dal vivo e momenti di convivialità". Domenica prossima, in particolare, ad Alcamo, gli ospiti dei centri di accoglienza parteciperanno alla manifestazione "Mediterraneo di Pace", una tavolata multietnica per le vie del centro storico. Il 21 giugno, invece, al Complesso monumentale San Pietro di Marsala, dalle 10 alle 13, si terrà una kermesse culturale sul tema "Ogni storia merita di essere ascoltata". L'evento conclusivo, il 28 giugno, ad Alcamo, con la proiezione del mediometraggio "Sotto lo stesso cielo - Abbiamo diritto ad una vita felice", scritto e diretto da Carlo Palmeri. La Giornata mondiale del Rifugiato è stata istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il coraggio di milioni di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazioni dei diritti umani.

Quest'anno, inoltre, l'Agenzia Onu per i rifugiati ha lanciato la campagna di solidarietà #WithRefugees, per un mondo dove tutti i rifugiati sono benvenuti, per sottolineare l'importanza della solidarietà e del sostegno di tutti, per rimuovere gli ostacoli all'inclusione nella vita sociale, economica e politica.