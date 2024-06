Danza, l'atleta di Floridia Sofia Zappulla insegue il successo italiano nei 'Tessuti Aerei'

L'atleta di Floridia, Sofia Zappulla, ha trionfato al campionato regionale CSEN di Tessuti Aerei. L'atleta tesserata del Centro sportivo Olympus, ha ottenuto il primo posto assoluto, categoria Emergenti Under14.

Zappulla e altre due siciliane rappresenteranno la Sicilia al campionato nazionale che si terrà a Velletri, nel Lazio, il 15 giugno. La giovane atleta, con la sua straordinaria performance, ha incantato giuria e pubblico, dimostrando eleganza, forza e tecnica impeccabile.

Il percorso di Sofia è stato segnato da dedizione e passione per questa disciplina acrobatica. Attraverso ore di allenamento e una ferrea determinazione, Sofia ha affinato le sue abilità, diventando una delle promesse più brillanti del Tessuto Aereo nell'Isola. La vittoria al campionato regionale è il frutto del suo instancabile impegno e del supporto costante della sua allenatrice Desiree Di Caro.

Il campionato nazionale di Velletri rappresenta una tappa fondamentale per Sofia, che avrà l'opportunità di misurarsi con i migliori atleti italiani. La competizione sarà serrata, ma Sofia ha già dimostrato di avere le capacità necessarie per eccellere su un palcoscenico così prestigioso. Ha i numeri per salire sul podio più alto della competizione di Velletri.