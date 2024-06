Vegetazione in fiamme, denunciato 69enne di Marineo

E' stato denunciato dai carabinieri di Misilmeri per incendio l'uomo di 69 anni di Marineo (Palermo) che ieri pomeriggio mentre stava ripulendo il suo terreno e bruciando gli sfalci ha innescato le fiamme che hanno provocato danni alla vegetazione. Intanto, sono in corso indagini per individuare chi ha provocato i roghi a Villafrati e a Palermo. Nel primo caso sono andati in fumo tre ettari di terreno coltivato a grano, nel secondo è andato in cenere un ettaro di vegetazione.