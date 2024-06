Daspo per sette ragazzi, aggredirono coetanei a Palermo

Il questore di Palermo ha emesso il "Daspo "Willy" nei confronti di 7 ragazzi palermitani, tre dei quali minorenni, accusati dell'aggressione, in pieno centro, ai danni di 6 giovani, provocando loro lesioni e contusioni. E'accaduto lo scorso gennaio, di notte, in piazza Marchese Di Regalmici. Gli aggressori hanno anche insultato le vittime con frasi omofobe e li hanno minacciati di ripercussioni se avessero chiamato le forze dell'ordine. Alcuni dei partecipanti all'aggressione sono poi entrati in un vicino "Mini Market" dove, minacciando il proprietario, hanno portato via alcolici. I sette risultano indagati per lesioni personali e minacce aggravate in concorso. Cinque lo sono anche per rapina aggravata in concorso.