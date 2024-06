Omicidio Saman, la madre dà il consenso all'estradizione

A quanto si apprende Nazia Shaheen, madre di Saman Abbas, ha dato il consenso all'estradizione nell'udienza che si è svolta oggi in Pakistan in seguito alla convalida dell'arresto della donna, avvenuto il 31 maggio scorso, tra i distretti di Jhelum e Gujrat in esecuzione di una red notice.

La donna era infatti ricercata dopo la condanna all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Reggio Emilia per l'omicidio della figlia 18enne uccisa a Novellara alla fine dell'aprile 2021. Con lei erano stati condannanti anche il padre della ragazza e lo zio. Per i genitori è stata riconosciuta la sola aggravante del rapporto di discendenza, mentre è caduta per tutti gli imputati quella della premeditazione. Assolti i cugini. Secondo i giudici, si legge nelle motivazioni della sentenza, non è escluso che a uccidere materialmente Saman sia stata la madre.