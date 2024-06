Ispica, nella basilica dell'Annunziata i funerali del giovane Eugenio Lupo

Saranno celebrati domani, giovedì, alle 17, nella basilica dell'Annunziata di Ispica, i funerali di Eugenio Lupo, il finanziere di 28 anni originario di Ispica, deceduto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di domenica ulla strada statale 106 alla periferia di Marina di Gioiosa Jonica, nel Reggino. Il giovane, in servizio nella Squadriglia Navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica, era alla guida di una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’auto. Per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo lo schianto a causa delle gravissime lesioni e ferite riportate.