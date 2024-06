Palermo, fiamme in alcuni box nel quartiere Brancaccio

Intorno alle ore 1 di questa notte diverse squadre di questo Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo sono intervenute in zona Brancaccio a in vicolo Chiazzese, per l'estinzione di un incendio che ha coinvolto alcuni box in lamiera utilizzati per il deposito di materiale vario. Le operazioni si sono protratte per circa due 2 ore. Sul posto era presente inoltre personale della Polizia di Stato. Le cause del rogo sono in fase di valutazione.