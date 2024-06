Modica, calcinacci da cornicione di un palazzo: intervento vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Modica, con il supporto di un'autoscale, sono intervenuti questa mattina in via Stazione, a Modica Bassa, per una segnalazione di calcinacci caduti dal cornicione di un palazzo disabitato. Nella zona anche una pattuglia della Polizia locale di Modica. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il cornicione dell'immobile e a transennare l'area. Nessun danno alle persone.