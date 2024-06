Comiso, scoperto e denunciato il ladro che rubava nelle chiese

La Polizia di Comiso ha deferito in stato di libertà un vittoriese di 24 anni, ritenuto responsabile dei furti aggravati commessi nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova e nella Chiesa Santi Apostoli di Comiso, rispettivamente nei mesi di gennaio e marzo 2024.

Tutto è successo nei giorni scorsi quando gli Agenti del Commissariato di Comiso, dopo aver ricevuto la denuncia dei parroci per i fatti accaduti, sono arrivati al giovane autore dopo una intesa attività di indagine analizzando le immagini a circuito chiuso all’interno delle chiese e confrontando alla banca dati nazionale la risultanza delle tracce rilevate dalla Polizia Scientifica.

Le telecamere, infatti, hanno ripreso il ladro mentre rubava gli oggetti sacri e le impronte papillari dell’uomo, lo collocano sul posto come l’autore certo.