Piattaforma digitale sugli affollamenti dei Pronto soccorso nel Siracusano

Nei Pronto soccorso degli ospedali di Siracusa, Avola/Noto, Lentini e Augusta, è possibile verificare in tempo reale dalla home page del sito internet aziendale www.asp.sr.it lo stato di affollamento delle strutture aggiornato ogni 15 minuti e scegliere quella dove minore risulta il tempo di attesa, verificare dalle sale di attesa, attraverso i nuovi monitor informativi installati, tutte le informazioni sullo stato reale delle attività del Pronto soccorso e, importante novità, consentire ad un parente che viene indicato dal paziente in accettazione, di ricevere, attraverso un sms nel proprio cellulare, un token ed un link web cui collegarsi, che lo informa costantemente sull’avanzamento dell’iter di cura nell’assoluta garanzia della privacy. Il parente potrà così avere informazioni sulla data e l’ora di ingresso, sul colore del codice assegnato, sulle tipologie di prestazioni richieste e sul loro stato di avanzamento dalla fase della richiesta, alla esecuzione, alla refertazione.

Si tratta di 3 nuovi servizi informatici, pienamente attivi da lunedì 17 giugno, voluti dalla direzione strategica aziendale al fine di aumentare il livello di trasparenza e di informazione ai cittadini, snellendo i percorsi e facilitando l'accesso degli stessi alle strutture di Pronto soccorso, nonché a mantenere con i familiari un costante livello di informazioni sullo stato di avanzamento delle cure agli utenti gestiti in PS.

"L'implementazione di questi nuovi servizi digitali rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi sanitari” afferma il direttore dei Sistemi informatici dell’ASP di Siracusa Santo Pettignano. “Questi strumenti digitali sono progettati per fare proprio questo. Siamo impegnati a continuare a innovare e a trovare nuove soluzioni che possano migliorare l'esperienza dei pazienti all’interno delle nostre strutture e supportare il lavoro del nostro personale medico ed infermieristico".

"L'introduzione di questi nuovi servizi digitali rappresenta un passo significativo verso una sanità più moderna e accessibile – dichiara il commissario straordinario dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone - . Il monitoraggio web, i monitor informativi e il tracking in tempo reale permettono ai cittadini di avere informazioni precise e tempestive, migliorando l'efficienza dei nostri Pronto soccorso e riducendo i tempi di attesa. Queste innovazioni non solo facilitano l'accesso ai servizi di emergenza, ma rafforzano anche la fiducia della comunità nella nostra capacità di fornire cure di qualità in maniera trasparente e responsabile. Il lavoro dei nostri medici è sempre più arduo, anche alla luce delle recenti aggressioni. Spero che questi servizi possano migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e operatori sanitari. Desidero ringraziare profondamente tutti coloro che lavorano in prima linea nell'emergenza urgenza per il loro instancabile impegno e per la loro dedizione. Quanto messo in atto – conclude il commissario straordinario – è una grande azione di trasparenza che impegna ad una forte responsabilità sia gli operatori che l’utenza nel corretto utilizzo dei moderni sistemi informatici".

In una nota inoltrata ai direttori responsabili dei PS, in uno alle Direzioni mediche di presidio, il commissario straordinario Caltagirone ha richiesto rigorosa attenzione nel verificare che tutti gli episodi di accesso, anche quelli gestiti in fast-track, siano puntualmente chiusi al fine di non fornire errate comunicazioni all’utenza.