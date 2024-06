Marine Le Pen promette un governo di unità nazionale in Francia

Marine Le Pen ha promesso un ''governo di unione nazionale'', in caso di vittoria del Rassemblement National alle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e del 7 luglio.

Le Pen lo ha dichiarato questa mattina nel feudo di Hénin-Beaumont, nel Nord Pas-de-Calais, evocando ''una grande speranza per decine di milioni di francesi''. ''Il vero tema'' delle elezioni politiche anticipate francesi è la lotta contro ''una estrema sinistra radicale e violenta che oltraggia le libertà individuali e pubbliche'', ha detto Le Pen, tuonando contro ''tutte le idee folli e gli eccessi che caratterizzano'' i suoi oppositori della gauche. ''E' il vero tema di questa elezione'', ha puntualizzato Le Pen, che ha ceduto le redini del partito al suo delfino di origini italiane, Jordan Bardella. Mentre il RN continua ad avere il vento in poppa nei sondaggi in vista del voto.

L'esponente del Rassemblement National ha chiesto poi ''una grande commissione di verifica dei conti della nazione'', sostenendo che ''la situazione non è una fatalità, ma la conseguenza di scelte politiche che sono state fatte da una trentina di anni".

Marine Le Pen ha denunciato quindi una presunta ''alleanza generale'' dei Républicains ''con i macroniani in modo occulto e lo scopriremo domenica''. ''E' una reale vergogna'', ha tuonato l'esponente del Rassemblement National (RN), secondo cui tutto questo ''avviene alle spalle degli elettori Républicains''.

Le Pen ha anche criticato gli attacchi contro Eric Ciotti, il presidente espulso dai Républicains dopo aver aperto ad un accordo con l'estrema destra. 'Insulti degni dell'estrema sinistra'', ha attaccato Le Pen, secondo cui i deputati repubblicani uscenti hanno subito una forte ''pressione'' per non allearsi ai lepenisti. ''Passeranno da deputati uscenti a deputati usciti'', ha poi ironizzato mentre il suo partito continua a volare nei sondaggi in vista delle elezioni politiche anticipate. Ha inoltre sottolineato che la parte a suo avviso "isterica dei Républicains (quella che ha escluso Ciotti,ndr) non ha rispettato lo Stato di diritto''. Ed ha promesso che una volta al potere, il Rassemblement National ''rispetterà la costituzione''.

Una nuova riunione dell'ufficio politico dei Républicains, riunito questa mattina in videoconferenza, ha convalidato intanto l'espulsione del presidente del partito, Eric Ciotti, qualche ora prima che il tribunale di Parigi esamini la decisione, contro la quale lo stesso Ciotti ha presentato un ricorso. Anche questa nuova riunione, come la prima, destinata ad espellere Ciotti dal partito per l'apertura ad un accordo con l'estrema destra, è stata contestata dal controverso leader.

"Tutto ciò sta diventando una farsa'', ha commentato Ciotti, intervistato da Les Grandes Gueules di RMC, aggiungendo che anche questa ''seconda esclusione'' è ''illegale almeno quanto la prima''. Il deputato delle Alpi Marittime, noto per la sua posizione di fermezza contro i migranti e i respingimenti al confine con l'Italia, ha attaccato, in particolare, il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ''sempre più ridicolo nei suoi eccessi''.

''E' lui ad essere una vergogna per la città attraverso i suoi atteggiamenti, lo spreco di denaro, i nizzardi non ne possono più della sua politica''. In un messaggio pubblicato su X, Estrosi aveva duramente attaccato Ciotti dicendo: ''Sei la vergogna della nostra città''. Ex repubblicano, Estrosi è passato nel partito Horizon che sostiene la maggioranza presidenziale di Emmanuel Macron. E' ''un traditore'', tuona adesso Ciotti, assicurando che a lui di Estrosi ''importa poco, verrà sconfitto a Nizza, ne sono convinto".

Alta tensione anche sul fronte opposto dove il leader socialista Raphael Glucksmann, che alle europee ha rilanciato il partito con il suo movimento Place Publique arrivando terzo dietro l'estrema destra di Marine Le Pen e Renaissance di Emmanuel Macron, ha annunciato a France Inter di sostenere "l'unione della sinistra", ma ha attaccato duramente il presidente Macron, colpevole di avere "aperto la strada all'estrema destra".