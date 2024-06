Verranno celebrati domani a Siracusa i funerali di Luca Betto, il motociclista morto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 10 giugno in contrada San Tommaso. Betto che aveva 51 anni, è morto dopo essersi scontrato con una Fiat Panda. I funerali saranno celebrati alle 15 nella chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in via Politi Laudien. Betto che abitava a Belvedere di Siracusa, la scia la moglie e due figli.