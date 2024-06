Minaccia due politici sul web spacciandosi per Br, denunciato dalla Procura di Palmi

Minacce su Youtube a due politici, uno dei quali calabrese, definiti "diarchi fascisti", firmando i messaggi come "Brigate rosse".

É soltanto un mitomane l'uomo, residente in Trentino-Alto Adige, che è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, con l'accusa di minacce, alla Procura della Repubblica di Palmi.

L'autore delle minacce si firmava con la scritta "Brigate rosse - Partito comunista combattente". Nei messaggi, tra l'altro, venivano citati luoghi specifici in cui i due politici hanno vissuto o da dove erano temporaneamente transitati.Il politico calabrese minacciato ha presentato denuncia ai carabinieri, facendo scattare le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, che hanno portato alla denuncia del responsabile delle minacce.

Alle indagini hanno partecipato i carabinieri del Ros, gli accertamenti dei quali hanno consentito di escludere ogni collegamento della vicenda con il mondo dell'eversione, appurando che il responsabile delle minacce é soltanto un mitomane.

Uno dei due politici minacciati, tra l'altro, gestisce un canale su Youtube sul quale erano state pubblicate le minacce da parte del mitomane.