Modica, appello dell’Anffas: servizio ASACOM disponibile all’inizio della scuola

“Sebbene l’anno scolastico sia appena terminato è proprio in questo periodo che occorre gettare le basi per l’avvio del prossimo, soprattutto per gli studenti con disabilità e per le loro famiglie”: a lanciare l’appello è l’Anffas Modica APS.

L’associazione presente sul territorio da oltre vent’anni che ad oggi rappresenta più di 50 famiglie, ha quale mission istituzionale la promozione della piena inclusione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti, dal lavoro alla scuola, e collabora a questo scopo con le istituzioni preposte. “Proprio per i valori che ci contraddistinguono– dichiara l’associazione- ci preme condividere una considerazione. Un problema che si presenta puntualmente ogni settembre e che ormai potremmo definire “strutturale” è il mancato avvio del servizio Asacom (assistente all’autonomia e alla comunicazione) nei tempi previsti, con gravissimo pregiudizio per gli studenti che ne hanno diritto. Pensiamo a genitori costretti a recarsi a scuola ogni due ore per assistere il figlio negli spostamenti oppure a tenerlo a casa i giorni e le ore in cui non è presente l’insegnante di sostegno.

Per evitare che anche questo a settembre si presenti questa inefficienza- prosegue- segnaliamo che, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 66/2017, il Dirigente scolastico è tenuto a richiedere l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione sulla base del PEI “in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico” e quindi, di norma, non oltre il mese di luglio.

Dato che il mese di luglio è ormai alle porte-conclude l’Anffas- e che si tratta di un servizio, oltre che essenziale per evitare l’emarginazione scolastica, programmabile, ci auguriamo che i Dirigenti delle scuole del territorio si adoperino nei tempi di legge per far sì che questo settembre il servizio sia attivo già dal primo giorno di scuola”