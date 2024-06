Ragusa, va in pensione il Commissario capo Rosa Cappello

La Questura di Ragusa saluta il Commissario Capo “Rosa Cappello”, che ha raggiunto il traguardo della pensione e che ha lasciato il servizio dopo “numerosissimi anni” passati nella famiglia della Polizia di Stato, da ultimo come Funzionario addetto al delicatissimo Ufficio di Gabinetto, cuore nevralgico della Questura.

Modicana, il Commissario Capo Cappello ha iniziato la sua carriera nel lontano 1990 quando è entrata a far parte della Polizia di Stato come Ispettore, arrivando a Ragusa e ricoprendo l’incarico di Coordinatrice della Centrale Operativa .

Nel 1994 chiede di essere ammessa a frequentare il corso come specialista della Polizia Scientifica, che supera brillantemente ed alla fine viene assegnata in questo capoluogo come Responsabile del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Ragusa.

Lasciando onorevolmente il posto ad altri “colleghi”, nel 2001 è andata a prestare servizio presso il Commissariato di di Modica, dove è transitata nei ruoli dei Funzionari e li è rimasta fino al 2018, per poi tornare di nuovo a Ragusa per prestare servizio all’Ufficio di Gabinetto fino al giorno della pensione.

E’ stato un momento delicato e di grande commozione ed il Questore della Provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, nel discorso di commiato, ha ricordato l’attaccamento al dovere di Rosa Cappello, conosciuta dagli amici come “Rosanna”, stimata da tutti i colleghi, sia come persona, che come poliziotta, che non si è mai tirata indietro davanti ad un servizio o ad un’attività improvvisa, non facendo mai mancare la sua collaborazione e disponibilità tra tutti i colleghi ed in particolar modo all’Ufficio di Gabinetto il cui apporto nella quotidiana attività di coordinamento provinciale ha permesso lo svolgersi di tutti i servizi in modo esemplare, grazie anche alle competenze acquisite sul campo in tanti anni di lavoro.