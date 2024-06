Minorenne alla guida di auto rubata che si ribalta: denunciato a Carini

Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale a Carini. Il minorenne era alla guida di una Fiat Panda rubata un'ora prima a Palermo.

I carabinieri hanno notato l'auto per le vie di Carini. Hanno intimato all'automobilista di fermarsi ma il ragazzo è fuggito tra le vie strette del comune. In via Torretta l'auto è finita prima contro altre vetture parcheggiate e poi si è ribaltata. L'incidente è stato ripreso da una telecamera di un impianto di videosorveglianza della zona. Dalle immagini si nota l'auto arrivare a forte velocità. Dopo aver sbattuto contro il muretto laterale della strada, la Panda si è ribaltata. A bordo due ragazzi che nonostante fossero feriti sono riusciti a uscire dall'abitacolo e hanno provato a fuggire a piedi, ma uno di loro è stato bloccato dai carabinieri. Anche il complice è stato rintracciato dai carabinieri. La Panda, che ha riportato danni ingenti, è stata poi consegnata al proprietario. Anche altre vetture sono state danneggiate.