Sicily faschion week, domani l'alta moda in passerella a Palermo

Anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, alla Sicily Fashion Week organizzata da Confartigianato Sicilia. Il primo cittadino ha fatto visita alle 19 aziende siciliane che hanno incontrato i buyer stranieri ospitati nel complesso Guglielmo II, nel comune alle porte di Palermo. Un'ultima mattinata dedicata all'aspetto commerciale dell'evento, con la possibilità di incrociare domanda e offerta, guardando con più concretezza al mercato estero. Nel corso della mattinata anche due workshop, il primo dedicato alla "Moda etica e sostenibile", con l'intervento di Giliola Maule, presidente di Csm-Camera Showroom Milano, e la partecipazione degli studenti dell'Accademia delle belle arti. Il secondo, "Il Buyer, profilo e importanza nel mondo della moda", con Mauro Galligari, direttore della comunicazione di Camera Show Room Milano.

Entusiasta il sindaco Arcidiacono per aver inserito Monreale tra gli scenari della Sicily Fashion Week: "Un grande ringraziamento a Confartigianato per avere scelto Monreale nell'organizzazione di questo splendo evento che restituisce alla Sicilia un ruolo da protaginista - ha detto il sindaco - e che consente di far conoscere le realtà territoriali produttive e il tessuto economico non soltanto del nostro territorio ma di coloro i quali scelgono la nostra terra x presentarsi ai cittadini. Per cui siamo convinti che andrà benissimo e finamente la Sicilia potrà far parlare di quei valori economici di cui andiamo fieri".

L'appuntamento adesso è per il grande evento finale, il fashion show di domani a Villa Tasca, a Palermo. La giornata inizierà alle ore 17, con uno spazio dedicato alle interviste degli stilisti presenti, dei vertici del mondo Confartigianato e di Camera Show Room che ha selezionato i buyer. A seguire, la sfilata con la direzione artistica di Luca Lo Bosco ed Eliana Chiavetta come presentatrice della serata.