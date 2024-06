Ragusa. Nuovo servizio di trasporto pubblico locale, Firrincieli (M5s): troppe lacune

“L’appalto del trasporto pubblico locale, che prenderà il via lunedì, si apre a una serie di interrogativi. Soprattutto per quanto concerne il mancato servizio reso alle contrade dove il numero di residenti è consistente”. Lo ha detto il consigliere del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Ragusa. “Abbiamo la tratta che unisce Ragusa al castello di Donnafugata – sottolinea l’esponente pentastellato – ma non quella che porta dalla città a Marina oppure a San Giacomo. E, ancora, se io villeggio o risiedo nelle contrade Gatto Corvino, Fontana Nuova, Cerasella, Camemi, in prossimità di Marina, come faccio a spostarmi visto che non c’è alcun servizio pubblico su cui potere contare? Un tpl così è un tpl monco. Tra l’altro, mi preme sottolineare che ad usufruire della tratta Ragusa-Marina sono soprattutto i giovani oppure le fasce più deboli, cioè chi non ha a disposizione un mezzo di locomozione”.