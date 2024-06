Incidente stradale poco prima di mezzanotte a Vittoria, nei pressi del mercato ortofrutticolo. A scontrarsi, per cause da accertare, una moto e un'auto: due le persone ferite ricoverate all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri. Indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(foto Franco Assenza)