Movida a Catania, ballavano il doppio delle persone consentite: denunciata

Anche in questo fine settimana, sono stati effettuati controlli interforze alla Movida di Catania. Controllata dagli specialisti della Polizia Amministrativa della Questura una discoteca nella zona della Playa, dove la titolare, ha esibito una relazione tecnica, quale professionista abilitata, per l’agibilità di impianti con capienza inferiore a 200 persone, mentre, durante la serata ne sono state trovate 450 che ballavano. Pertanto, la stessa è stata denunciata in stato di libertà per le violazioni delle prescrizioni concernenti detta relazione che sostituisce quelle della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Trovate, anche, 150 persone che ballavano in un palco non destinato ad area di ballo, la mancanza del posizionamento degli estintori e nessuna segnaletica di sicurezza era stata prevista per il citato evento danzante.

La responsabile è stata, altresì, contravvenzionata perché priva di autorizzazione della licenza di pubblico spettacolo e sprovvista della SCIA amministrativa per la gestione del bar con una sanzione di euro 5000. Infine, gli accertamenti effettuati in merito al servizio dei c.d. buttafuori impiegati nell’evento hanno permesso di individuare 2 individui impiegati come buttafuori non iscritti all'albo prefettizio e, pertanto, per quest’ultimi è scattata una sanzione di euro 1666 per ognuno e la titolare dell'agenzia che aveva impiegato i suddetti buttafuori sempre con una sanzione di euro 1666.