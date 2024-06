Sui tetti con la corda per recuperare il gatto: salvata dai pompieri a Palermo

La richiesta d'aiuto era arrivata ai vigili del fuoco per una ragazza che stava tentando il suicidio questa mattina in via Celso a Palermo. Una volta intervenute le squadre di soccorso hanno accertato che la ragazza si era calata con la corda da casa sui tetti dei palazzi a fianco per recuperare il gatto che era scappato. La padrona è riuscita a recuperare l'animale, ma non era in grado di risalire a casa con la corda. Da qui la richiesta di aiuto. I vigili del fuoco l'hanno raggiunta sul tetto e salvata.