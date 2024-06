Rissa tra detenuti a Trapani, un agente resta ferito

Ancora un'aggressione in carcere. Un poliziotto penitenziario è stato ferito nell'istituto penitenziario di Trapani. A renderlo noto è Gioacchino Veneziano, segretario generale Uilpa Polizia penitenziaria Sicilia, spiegando ''il collega, nel tentativo di dividere due detenuti che stavano per prendersi a botte, ha ricevuto da uno dei due un violento colpo in testa con il piede di legno di un tavolo in dotazione nelle celle. Addirittura sembra che abbia perso i sensi''. Il poliziotto è stato prima trasportato nell'infermeria del carcere e successivamente accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Trapani con un'auto di servizio. ''Esprimiamo rabbia e sdegno, auspicando che il collega non abbia riportato gravi conseguenze - dice il leader regionale della UilPa Polizia Penitenziaria Sicilia -. Chiediamo intransigenti sanzioni nei confronti dei detenuti che hanno commesso questo vile attacco al lavoratore, fermo restando che interrogheremo con una lettera sindacale l'amministrazione sul perché il poliziotto non sia stato trasportato con un'ambulanza visto la condizione clinica''.