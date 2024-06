Due auto in fiamme a Monreale e Trappeto: incendi sono dolosi

Due auto sono state date alle fiamme nel palermitano. La prima una Seat Ibiza di un uomo di 37 anni è stata bruciata a Monreale, in via Romeo. La seconda, una Fiat Punto di un giovane di 25 anni è stata data alle fiamme in XXIV giugno, a Trappeto. Secondo una prima ricostruzione i roghi sono entrambi dolosi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Palermo e di Partinico per spegnere gli incendi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.