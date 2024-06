Scontro tra due 2 motonel Napoletano, un morto e due feriti

E'di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri a Villaricca (Napoli) e che ha visto coinvolte due motociclette.

A farne le spese un 28enne, deceduto sul colpo, mentre sono gravi ma non in pericolo di vita le altre due persone coinvolte, una ragazza di 21 anni e il 35 enne in sella all'altra moto.

L'impatto in via Palermo, poco prima delle 23, dove per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter Brera 125 cc che trasportava il 28enne e la ragazza di 21 anni impattava con una moto Bmw Gsx 1200 cc condotta da un 35enne.

Il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne.

Trasferiti in codice rosso e in prognosi riservata gli altri due centauri che comunque allo stato non rischiano la vita.

La donna è stata trasferita nell'ospedale di Pozzuoli mentre l'uomo è al Cardarelli. La salma è stata sequestrata su disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano.