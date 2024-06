Cadavere in strada ad Angri: si indaga per omicidio

Un 35enne è stato trovato morto in strada ad Angri, in provincia di Salerno. Sul corpo, riverso in una pozza di sangue, sono stati rinvenuti i segni di diversi fendenti.

I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore indagano per omicidio.

Il fatto è avvenuto dopo le 3 in via Risi. Una delle ipotesi al vaglio dei militari è che l'aggressione possa essere avvenuta al culmine di una lite avvenuta nei locali della movida.

Sono in corso accertamenti da parte dei militari, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese e sotto il coordinamento della procura di Nocera Inferiore.