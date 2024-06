Sorpreso a rubare autoclavi in due condomini: arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato di 40 anni gravemente indiziato di tentato furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso a rubare due autoclavi di grosse dimensioni all’interno di un’area condominiale in via Filisto dove è stato bloccato dai militari.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.