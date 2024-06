Corbino e Grimaldi, la storia della Grande Fisica: evento culturale alla Fondazione Grimaldi di Modica

Promosso dalla Fondazione Grimaldi insieme all’Università di Catania rappresentate dalla professoressa Maria Grazia Grimaldi docente di Fisica e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e in collaborazione con il Lions Club e gli Istituti di Istruzione Superiore di Modica Galilei-Campailla e Archimede, sarà presentato venerdì 21 alle 17.30 il libro dell’ingegnere Andrea Vaccaro “ ORSO MARIO CORBINO Il padre dell’X FACTOR della Fisica” pubblicato nel dicembre del 2023.

L’autore ricostruisce la vita dello scienziato originario di Augusta (1876-1937) inquadrandola nei contesti territoriali e storici in cui si svolse e facendone scoprire la triplice dimensione di fisico, manager e politico ed inoltre fornisce elementi significativi per ricordare Giovan Pietro Grimaldi: Corbino e Grimaldi infatti si laurearono entrambi con il professore Damiano Macaluso e ne divennero assistenti e affiancarono Pietro Blaserna, fisico di fama mondiale, nell’Istituto di Via Panisperna a Roma. Il programma prevede i saluti dell’avvocato Salvatore Campanella Presidente Fondazione Giovan Pietro Grimaldi, del Dottor Alberto Corbino Presidente Fondazione Cariello Corbino e del Dottor Giuseppe Lissadrello Editore Kerayles, la presentazione dell’iniziativa curata dalla dottoressa Clementina Papa. Previsti, quindi, gli interventi del dottor Carmelo Scandurra “Corbino: scienziato, manager e politico”, dell’autore Andrea Vaccaro “I ragazzi di Corbino” e di Maria Grazia Grimaldi “La Fisica a Catania all’inizio del Novecento. Le Letture sono a cura del professore Marco Di Natale.

La Fondazione Grimaldi è a Modica in Corso Umberto 106.