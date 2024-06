Sedicenne investita ad Acireale resta in prognosi riservata

- Resta in prognosi riservata la 16enne investita ieri sera ad Acireale, nel Catanese. La giovane è stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada. La persona che era con lei è rimasta illesa, mentre la 16enne è stata condotta all'ospedale Cannizzaro di Catania per il trauma facciale e cranico e attualmente si trova ricoverata nel Reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Sulla dinamica del sinistro stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Acireale.