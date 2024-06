In fiamme ristorante 'Al Porticciolo' su lungomare Sciacca

Un vasto incendio si è propagato nel pomeriggio all'interno del ristorante-pizzeria "Al Porticello" di Sciacca (Agrigento), situato nei pressi del lungomare dello Stazzone.

Sul posto i vigili del fuoco, che stanno provando a spegnere le fiamme.

Una grossa nuvola di fumo si è levata dall'immobile ed è visibile da diverse zone della città.

Quello andato a fuoco è un manufatto indipendente, costruito in massima parte in legno, costruito negli anni Sessanta. Non è ancora chiara l'origine dell'incendio.