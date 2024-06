Asp di Catania, open day al Consultorio di Adrano

Giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 9.00, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Consultorio Familiare e il Distretto di Adrano organizzano l’Open day “#WithRefugees. Prevenzione e accoglienza per la popolazione immigrata”.

L’incontro si svolgerà presso la sede del Consultorio, in Piazza Sant’Agostino (ex Ospedale - II piano). L’appuntamento è pensato come momento di accoglienza e integrazione, oltre che un’occasione per far conoscere i servizi consultoriali.

Nel corso della giornata, grazie all’intervento dell’equipe multidisciplinare del Consultorio familiare - composta da assistente sociale, ginecologa, ostetrica e psicologa - verranno presentati, alla popolazione immigrata residente sul territorio, i servizi di prevenzione oncologica (con particolare riferimento allo screening del tumore al collo dell’utero) e verranno trattati diversi aspetti della salute riproduttiva, con particolare riferimento alla prevenzione contraccettiva.

Gli argomenti principali saranno trattati in inglese, francese e spagnolo.