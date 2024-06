Macchinette 'mangiasoldi' in un bar di Rosolini: denunciato il titolare

I militari della Compagnia di Noto della Guardia di finanza hanno individuato un bar di Rosolini (SR) all’interno del quale erano presenti 4 apparecchi da divertimento e intrattenimento non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, in violazione alla normativa di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si è proceduto, pertanto, al sequestro amministrativo dei quattro apparecchi, del denaro rinvenuto in parte all’interno degli stessi e in parte nella macchinetta “conta soldi” per una somma poco superiore ai 4.000 euro, del telecomando che l’esercente utilizzava per accendere e spegnere gli apparecchi, oltre all’irrogazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie ammontanti a 62.000 euro.

All’esito delle operazioni, il titolare del bar è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa per non aver, tra l’altro, esposto all’interno dei locali del proprio esercizio commerciale la prescritta tabella dei giochi proibiti.