Nicita (Pd): in Commissione Bilancio passa emendamento contro svantaggi insularità

È stato approvato in commissione Bilancio al Senato un emendamento del Pd, promosso dai senatori Antonio Nicita e Marco Meloni, che espressamente inserisce, tra gli obiettivi della perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno, quello di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, comma 6 della Costituzione.

Conseguentemente - spiegano i dem in una nota -, con l'approvazione dell'emendamento, il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno dovrà adesso inserire il tema dell'insularità tra le sue priorità.