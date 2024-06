Spaccò il vetro all'auto di una consigliera, donna denunciata a Palermo

E' stata ripresa dalle telecamere la donna che ha raccolto un sasso da terra e lo ha scagliato contro il lunotto dell'auto della consigliera comunale Giulia Argiroffi. L'ultimo danneggiamento era avvenuto lo scorso 28 maggio. Le due donne si erano incrociate in auto e la consigliera l'aveva rimproverata perché viaggiava contromano per aggirare la Ztl e non pagare il transito. L'auto di Argiroffi era parcheggiata in via padre Giorgio Guzzetta, nella zona di via Roma, e la consigliera comunale l'ha trovata con il vetro rotto e tre gomme tagliate. Dalle immagini di videosorveglianza si vede la donna che prende un sasso e lo lancia contro la vettura spaccando il vetro. La Digos ha identificato e denunciato l'autrice del danneggiamento.