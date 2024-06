Ragusa, debutta la Compagnia della Buona Impresa: al servizio di imprese etiche e competitive

Si tiene sabato 22 giugno (ore 10-13) presso l’Antico Convento dei Cappuccini di Ragusa Ibla (viale Margherita 41) e con la presenza del vescovo di Ragusa monsignor Giuseppe La Placa, l’evento “Imprese etiche e competitive per il bene comune”, promosso dalla Compagnia della Buona Impresa e dall’ASGI - Associazione San Giuseppe Imprenditore.

Già promotrici del premio nazionale “Impresa Etica” e impegnate nell’ambito della solidarietà con il Telefono Arancione, servizio gratuito di ascolto e aiuto per partite Iva in grave difficoltà, la Compagnia della Buona Impresa e l’ASGI intendono coinvolgere in questa iniziativa gli imprenditori e le imprenditrici della Sicilia che già applicano o intendono adottare modelli etici nella strategia aziendale e nella gestione delle attività operative, anche ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa e alle parole di Papa Francesco: «per una buona economia servono buoni imprenditori».