Nuoto libero, nel mare di Donnalucata la terza tappa del Gran Prix Sicilia Openwater

Tuffi in mare a Donnalucata ce ne saranno parecchi domenica prossima (23 giugno), la prima dell’estate 2024. Si prevede un’affollata giornata sulla spiaggia di ponente, che, oltre ai bagnanti, accoglierà anche i nuotatori della Water Sun Openwater, evento dedicato al nuoto in acque libere.

La manifestazione torna nella borgata con la seconda edizione, dopo quella svoltasi nel 2022. L’appuntamento è di spessore regionale, rappresentando, infatti, la terza tappa nel calendario del Gran Prix Sicilia Openwater 2024.

Previste due gare, una alle ore 10, l’altra alle ore 15. Rispetto a due anni fa, il programma è stato leggermente rivisto: il mezzofondo del mattino lascia il posto alla 5 km di fondo(2°Trofeo Water Sun – circuito FIN); il pomeriggio il Miglio marino (2° Trofeo Sabir) chiuderà la manifestazione.

Entrambi i percorsi si sviluppano su un tracciato triangolare. Lo stabilimento balenare “Sabir Beach Club” farà da base logistica alla manifestazione, ospitando segreteria gara e i servizi connessi.

Ad incaricarsi dell’organizzazione la Water Sun Comiso, di cui è presidente Marco Daparo. “Riportiamo a Donnalucata – commenta Daparo – un evento assai rilevante nel panorama regionale, sia per notorietà che per capacità attrattiva. Sono fermamente convinto che la borgata e tutta la fascia costiera sciclitana ne possano beneficiare a livello di immagine”.

“Ci aspettiamo un elevato numero di presenze; un fattore determinante che, se rispettate le attese della vigilia, farà iniziare la stagione estiva col piede giusto ai tanti operatori del settore turistico-ricettivo presenti sul territorio. Un appuntamento che non capita di vedere spesso nella nostra Provincia; il nuoto in mare sa entusiasmare e coinvolgere, appassionati e non. Una vera e propria vetrina privilegiata per Donnalucata. Puntiamo a valorizzare opportunatamente – termina il presidente della WSC – un incantevole borgo marinaro, affamato diappuntamenti di richiamo come quello che ci apprestiamo a vivere”.