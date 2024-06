Lancio di oggetti in campo per Crotone - Taranto: 7 Daspo

Il questore di Crotone ha emesso sette provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti tifosi pugliesi, in relazione all'incontro di calcio di Lega Pro Crotone-Taranto disputata il 18 febbraio 2024 nello stadio Scida di Crotone.

I sette, secondo l'accusa, all'interno della curva destinata alla tifoseria ospite e nel parcheggio a loro riservato, si sarebbero resi protagonisti, a vario titolo, dell'accensione e del lancio di fumogeni, bottiglie d'acqua e del parziale scavalcamento della balaustra in vetro che delimita il settore ospiti dal rettangolo di gioco.

Per questi motivi, i tifosi pugliesi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Crotone dalla Digos che, anche grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello stadio, elaborate dalla Polizia scientifica, ha ricostruito l'episodio ed individuato i presunti responsabili, consentendo al personale dalla Divisione polizia anticrimine di effettuare la relativa istruttoria per la predisposizione della misura.

La durata del Daspo adottato per tutti, è stata determinata in 1 anno, senza ulteriori prescrizioni.