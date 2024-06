Finta dietologa esercitava a Floridia, denunciata dal Nas

Una donna di 44 anni, è stata denunciata a Floridia per esercizio abusivo della professione. Il Bas di Ragusa al termine di approfonditi accertamenti, hanno segnalato una 44enne di Siracusa, alla Procura di Siracusa .Nella fattispecie la donna, svolgeva illegalmente la professione di dietologa, effettuando atti medici in assenza di titolo abilitante nonché per aver aperto e mantenuto in esercizio una struttura sanitaria senza la prescritta autorizzazione.