Pallanuoto, l'Ortiga ingaggia l'attaccante esterno greco Giorgos Kalaitzis

Il Circolo Canottieri Ortigia annuncia ufficialmente l'arrivo di un nuovo rinforzo per la stagione 2024/2025: si tratta del greco Giorgos Kalaitzis, proveniente dal Panionios. Classe 1997, 183 cm di altezza per 87 kg di peso, Giorgos è un attaccante esterno che agisce da posizione 4 o 5. Dal 2020 al Panionios, con quest'ultima formazione, ha raggiunto le semifinali (2022/2023) e i quarti di finale (2023/2024) di LEN Euro Cup, incontrando anche l'Ortigia nella fase a gironi dell'ultima stagione, con il bilancio di una sconfitta a Siracusa e una vittoria in Grecia (tre i gol totali segnati dal giocatore greco nella doppia sfida). Giorgos Kalaitzis ha militato nelle nazionali giovanili del suo Paese, vincendo una Comen Cup nel 2014, e vanta anche una convocazione nella nazionale assoluta greca. "Ho scelto di accettare il progetto dell'Ortigia perché credo che sia uno dei migliori club italiani, conosciuto da tutti per il suo alto livello di competitività in Europa. Sono certo che questo sia un ambiente eccellente, ideale per migliorare ed esaltare le capacità degli atleti. Da parte mia, mi impegnerò con tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi fissati dalla società e dallo staff tecnico", ha detto Kalaitzis.