Continuano le riconferme in casa Volley Modica, che inizia a costruire il roster per il prossimo campionato di serie A3, partendo dallo “zoccolo duro” delle passate stagioni. E dopo quella di Stefano Chillemi, Vincenzo Nastasi, Pedro Putini e del tecnico Enzo Distefano, non poteva mancare quella di Andrea Raso. Per il centrale classe 1996, originario di Sciacca, sarà il settimo campionato con la maglia biancoazzurra.