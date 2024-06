Catania, truffa amica di vecchia data 'ritrovata' sul web: denunciato

ACatania un disoccupato di 47 anni he tentato di truffare, dopo averla rintracciata sui social, un'amica di vecchia data che non vedeva da anni, dalla quale si è fatto pagare 500 euro in cambio di due costosi cronografi svizzeri dei quali ha millantato la disponibilità.

La vittima scoperto l'inganno, si è rivolta alla Polizia, che ha denunciato l'uomo per truffa.

Il 47enne aveva detto all'amica di essere diventato un manager di una nota compagnia area con sede negli Emirati Arabi in grado di assicurare un affare nel settore degli orologi di lusso procurando pezzi di valore, introvabili sul mercato, ad un prezzo particolarmente conveniente.