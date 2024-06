Play off Eccellenza, ultima chiamata per il Modica a Pompei

Pochi calcoli da fare per il Modica Calcio, vincere e farlo con due gol di scarto, servirà portare a casa il bottino pieno e dare il massimo in atteggiamento e concretezza, anche con un pizzico di cinismo, contro un Pompei che non rinuncerà a cercare la via del gol per chiudere i conti. E' la gara di ritorno della finale play off di Eccellenza. All'andata, al Barone, vinsero i campani per 2 a 1. Ora al Modica serve la partita perfetta, frutto della tecnica dei suoi giocatori e dalla mente libera da ogni calcolo.

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida al Pompei di Domenica 23 alle 16:00

Portieri: Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cavallo, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Strano.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Manfrè, Savasta, Yu Suwa