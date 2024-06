Modica. Conversazione sul libro di Domenico Pisana “Credo nel Dio di Gesù Cristo”

Giovedì 27 giugno nella Parrocchia SS. Redentore di Modica si terrà, alle ore 19,45, una conversione sul libro di Domenico Pisana “Credo nel Dio di Gesù Cristo. La risposta della fede cristiana agli interrogativi dell'uomo contemporaneo. Dialogo tra Miscredenzio e Teofilo", già oggetto di varie presentazioni ad Avola, Modica, Rosolini, Acate, e pubblicato dalla casa editrice “Edizioni Segno” di Udine.

Al termine della celebrazione eucaristica, in programma alle ore 19,00, don Fulvio Moltisanti, parroco della Parrocchia SS. Redentore di Contrada Quartarella, introdurrà la serata; Giorgio Denaro dialogherà con l’autore.

Si tratta di un libro dove attraverso un dialogo immaginario tra due personaggi simbolici – Miscredenzio (il non credente o il credente dubbioso o superficiale) e Teofilo (dal greco, “l’amico di Dio”), Domenico Pisana “esplora – si legge nella prefazione di Nuccio Randone - alcuni grandi interrogativi, quali l’esistenza di Dio, il male, il rapporto tra scienza e fede, lo scollamento tra società e cristianesimo e la secolarizzazione come fenomeno culturale, giungendo a dimostrare come la fede nel Dio di Gesù Cristo sia in grado di offrire risposte alla contemporaneità smarrita liberando l’uomo dal peso del materialismo imperante”.