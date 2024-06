Piazza Mediterraneo a Marina di Modica, Confcommercio sollecita fine dei lavori

“Non vediamo l’ora di riconoscere all’onorevole Ignazio Abbate, al sindaco Maria Monisteri e al resto della giunta municipale, con gli assessori Giorgio Belluardo e Antonio Drago in rilievo, la valenza della parola data e il grande lavoro svolto, un risultato economico di grande prestigio”. Così interviene il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, a proposito della chiusura tuttora persistente di piazza Mediterraneo a Marina di Modica. Uno snodo nevralgico per il commercio della zona e, naturalmente, per i residenti, i villeggianti e i turisti.

“Ricordo che era il 15 aprile scorso – sottolinea Moncada – quando incontrammo, in piazza, i rappresentanti politici cittadini a cui chiedemmo rassicurazioni sul fatto che i lavori in questione non avrebbero compromesso la stagione estiva. Ci fu assicurato che non sarebbe stato così e che la riapertura della piazza sarebbe stata garantita per l’inizio dell’estate. Siccome nella nostra città l’avvio dell’estate, di solito, corrisponde alla conclusione della festa del patrono San Pietro, che, come ogni anno, cade il 29 giugno, riteniamo che in quelle giornate, e quindi a far data dal 30 giugno o dall’1 luglio, il cantiere possa se non scomparire almeno rendere fruibile l’intera piazza così da garantire l’operatività di chi agisce nel mondo del commercio. Anche per quanto riguarda il problema dei parcheggi, che sarebbero venuti a mancare con la pedonalizzazione della piazza, ci siamo mossi procurando terreni, mappando la zona e dobbiamo dire che, da questo punto di vista, gli assessori Belluardo e Drago sono stati molto attivi e gli stalli sono quasi tutti pronti. Ecco, ora dobbiamo puntare a togliere il quasi e a sgombrare il campo da tutte quelle voci che mirano a insinuare contrasti di ordine politico che, a noi, sinceramente non interessano perché puntiamo, ovviamente, a garantire le dovute ricadute per i nostri associati. Auspichiamo, dunque, che la risoluzione degli interventi sia dietro l’angolo e che l’inizio dell’estate possa salutare quella soluzione positiva da tutti attesa in uno snodo nevralgico della frazione rivierasca”.