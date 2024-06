Incidente stradale sulla Palermo Sciacca: morti un bimbo di 16 mesi e la mamma di 20 anni

Incidente mortale sulla Palermo Sciacca all’altezza di Giacalone. In una Fiat Punto viaggiavano quattro persone. Tre ragazze dai 23 anni ai 20 e un bambino di 16 mesi. Le vittime sono una ragazza di 20 anni Selma El Mouakit, e il piccolo di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah. A bordo della vettura c’erano anche Miriam Janale di 23 anni e Chiara Irmana 21 anni. Una delle due è in prognosi riservata.

Sono in corso indagini per stabilire se alla guida ci fosse una persona con tasso alcolemico superiore alla norma. Le ragazze avevano passato la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico. La statale Palermo Sciacca è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e il personale dell’Anas.

La ragazza di 20 anni e il piccolo dovevano essere seduti davanti. Nell’impatto con il guard rail sono volati fuori dal parabrezza. I soccorritori li hanno trovati fuori dall’abitacolo. Per Selma El Mouakit, 20 anni e il piccolo di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah non c’è stato nulla da fare. Il bimbo non è figlio della ragazza morta, ma di una delle due giovani rimaste ferite. I rilievi e le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale. Si stanno sentendo i genitori e i parenti per cercare di ricostruire quanto successo. Sull’incidente pesa il risultato del tasso alcolemico riscontrato sulla guidatrice. Pare che potrebbe essere la causa che ha portato l’auto a finire contro le barriere attorno alle 3 e mezza di notte.

“E’ un paese a lutto San Giuseppe Jato dopo la notizie del terribile incidente di questa notte”. Il sindaco Giuseppe Siviglia è davvero scosso dalla notizie che in paese si è diffusa subito. “Quella delle ragazze è una famiglia integrata. I nonni sono arrivati in paese 40 anni fa. La nonna delle ragazze finite in ospedale ha sempre fatto la collaboratrice domestica. Una persona per bene come il nonno che lavora nei mercatini. Sono tutti molto conosciuti in paese e rispettati – aggiunge il sindaco – Sono ben voluti da tutti e hanno legato con tantissimi in paese. Stiamo cercando di capire cosa sia successo. Da dove stavano tornando. E’ davvero un momento triste per il nostro paese”.

La scorrimento veloce Palermo Sciacca è chiamata anche la strada della morte. Si tratta di una strada statale a scorrimento veloce tristemente nota per i gravi incidenti.