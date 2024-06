La Polizia di Stato di Adrano durante un'ordinaria azione di controllo del territorio ha sorpreso un uomo di 38 anni di Tortorici mentre trasportava alcuni animali in condizioni pietose, all'interno di un furgone non idoneo e senza alcuna autorizzazione. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti di animali dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano che l'hanno intercettato lungo la strada statale 284.