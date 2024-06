Ragusa, il Gruppo Risan (fb) festeggia 13 anni di vita

Festeggia i suoi 13 anni di vita il gruppo facebook Risan (Rete Italia Sicilia all news), orgoglioso dei suoi 34900 iscritti.

“Il gruppo è nato nel 2011 come "Ras" Ragusa all news. Poi vedendo il successo per la Sicilia "Rsan" Ragusa Sicilia all news . Poi nel territorio nazionale con Risan. Con tenacia e fatica ha raggiunto questi numeri grazie ai membri iscritti che ci seguono ogni giorno con passione. Secondo i dati ufficiali forniti giornalmente dal social, da 10 anni Risan è il gruppo più cliccato.”

A dirlo è il suo fondatore ed amministratore, Salvo Bracchitta, che aggiunge: l’89% degli iscritti sono residenti nella nostra provincia. Il restante 11%, ha dichiarato di lavorare fuori la Sicilia. Siamo presenti anche nel nord Italia, dove ogni giorno, abbiamo una copertura + 36%. I post scritti da voi sono stati del +18%. Anche le testate giornalistiche, che si sono iscritte, hanno un +12%. Con gli spazi commerciali da voi inseriti siamo arrivati a Palermo e Trapani.

Oltre alla nostra provincia (aragusa) Palermo d Catania, sono quelle che ci seguono. Ma siamo presenti anche in altre province sempre della Sicilia con i nostri post.

Aprendo il punto del 36% del nord italia, siamo presenti nel territorio nazionale: Lombardia,Piemonte, Calabria e Toscana. Membri che non sono iscritti su risan.

La programmazione che parte a settembre su Risan, sarà tutta nuova. In particolare concentrata sul Giubileo della diocesi di Ragusa e quella nazionale nel territorio siciliano e diocesano. Immancabile la Fam Ragusa e i viaggi del territorio nazionale.

Salvo Bracchitta ricorda che il gruppo FB nasce con “l'obiettivo di fornire un'informazione vera, eliminando le fake news, che provocano commenti inutili”. Infine il fondatore ringrazia le testate giornalistiche, che in questi 13 anni, hanno condiviso i loro articoli. L'invito continua ad essere quello di condividere i post del nostro gruppo e invitare i vostri amici ad iscriversi.